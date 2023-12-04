شرفة: القطاع الفلاحي ساهم في تغطية الاحتياجات الوطنية بنسبة 75%

أكد وزير الفلاحة يوسف شرفة، اليوم الإثنبن، أن القطاع الفلاحي في الجزائر حقق في السنوات الاربع الاخيرة نتائج جيدة رغم الازمات التي عاشها العالم.

وجاء ذلك خلال الملتقى الوطني حول الاستثمار الفلاحي في ولايات الجنوب، أين كشف شرفة أن القطاع الفلاحي ساهم بنسبة 14.7% في الناتج الداخلي الخام لسنة 2022 والذي يقدر بـ 4550 ملبار دينار جزائري.

وأضاف ذات المتحدث أن القطاع الفلاحي ساهم بتغطية الاحتيجات الوطنية بنسبة 75 في المئة. مشيرا أن المناطق الجنوبية تمثل 7 في المئة من المساحات الفلاحية. وأصبحت تساهم بشكل كبير في تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية.

وأبرز وزير الفلاحة أن مناطق الانتاج الزراعي تمثل 26 في المئة من المناطق الولاية مبرزا أن انتاج الحبوب في 2022 و2023 كان جيدا رغم الجفاف الذي مس معظم مناطق البلاد.

في حين أكد نفس المسؤول على الارادة القوية للسلطات العليا في البلاد. على توفير كافة الظروف المواتية لصالح المستثمرين والمتعاملين من داخل وخارج الوطن.

رمزي أحمد توميات

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