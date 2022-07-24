شرطة ميترو الجزائر توقف 138 شخص عن مختلف الجرائم

24 يوليو، 2022

تمكنت وحدة شرطة ميترو الجزائر، خلال شهر جوان الفارط، من توقيف 138 شخص مشتبه فيه عن قضايا مختلفة تتعلق بالحيازة على المخدرات ،حمل سلاح أبيض محظور ،السرقة .

وتتعلق هذه الحصيلة الشهرية التي سجلتها وحدة شرطة ميترو الجزائر – الميترو والتراموي- خلال شهر جوان الفارط ، بمختلف النشاطات اليومية التي تقوم بها الوحدة.

في حين سجلت ذات الوحدة (09) حوادث مرورية مادية و جسمانية عربة الميترو طرف فيها.
وهذا وقد قدمت وحدة شرطة الميترو و التراموي الجزائر (46) تدخل في شأن تقديم يد المساعدة والإسعاف.

ش.ن

24 يوليو، 2022

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