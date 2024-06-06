شرطة مطار هواري بومدين الدولي تحبط محاولة تهريب أزيد من 62 ألف يورو

تمكّنت شرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين الدولي، مؤخرا، من إحباط محاولة تهريب نحو الخارج، لمبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ 62770 يورو بالإضافة إلى 3520 دولار، وهذا في اطار مواصلة جهودها في قمع المخالفات المرتبطة بخرق التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنّ يقظة أفراد فرقة شرطة الحدود الجوية، مكنت من ضبط هذه المبالغ المالية، مموّهة بإحكام، بداخل حقائب يدوية لمسافرتين (02)، كانتا بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه اسطنبول.

وختم البيان أنه تمّ تقديم المشتبه فيهما، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة.

ش.ن