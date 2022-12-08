شرطة تمنراست تحبط محاولة تهريب 117 طن من القمح و24.5 طن من السكر

8 ديسمبر، 2022

تمكّنت فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية تمنراست بحر هذا الأسبوع، من إحباط محاولة تهريب عبر الحدود، 117 طن من مادة القمح اللين (الفرينة) و24.5 طن من السكر و9500 لتر من زيت المائدة، كانت معبأة على 07 شاحنات من الوزن الثقيل، مع توقيف (02) شخصين مشتبه فيهما، من جنسية إفريقية.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليما، عن قضية المضاربة غير المشروعة ومحاولة تهريب بضاعة خاضعة لرخصة تنقل باستعمال وسيلة نقل والإقامة غير الشرعية.

ش.ن

8 ديسمبر، 2022

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