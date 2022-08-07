شرطة بوزريعة بالعاصمة تحجز ما يقارب 10 ملايين سنتيم مزورة وتوقف المشتبه فيه

7 أغسطس، 2022

 

تمكّن عناصر فرقة الشرطة القضائية  ببوزريعة في العاصمة من توقيف شخص يبلغ من العمر 54 سنة، ينحدر من ولاية الجزائر، مسبوق قضائيا، قام بتكوين جمعية أشرار لغرض تقليد وتزوير أوراق نقدية للعملة الوطنية ذات سعر قانوني وطرحها للتداول مع الحيازة على المؤثرات العقلي لغرض الاستهلاك الشخصي وعرضها على الغير بطريقة غير شرعية.

وجاء في بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أن فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة عالجت  قضية تكوين جمعية أشرار لغرض تقليد وتزوير أوراق نقدية للعملة الوطنية ذات سعر قانوني وطرحها للتداول مع الحيازة على المؤثرات العقلي لغرض الاستهلاك الشخصي وعرضها على الغير بطريقة غير شرعية.

وأضاف البيان أنّه على إثر معلومة مفادها وجود أشخاص يقومون بتداول أوراق نقدية مزورة مع ترويج المخدرات بأحد الأحياء الشعبية بقطاع الاختصاص، وضعت ذات الفرقة خطة محكمة لتوقيف المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة المختصة اقليميا.

وبعد عملية الملامسة القانونية تم ضبط بحوزته على مبلغ مالي في شكل أوراق نقدية مزورة بالعملة الوطنية من فئة (2000)دج تقدر قيمته بـ (9.4) مليون سنتيم، كمية من المؤثرات العقلية وهاتف نقال، يضيف البيان الذي خلُص أنّه تمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا، بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.

ش.ن

7 أغسطس، 2022

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