شرطة العاصمة: هذه هي الإجراءات الأمنية المتخذة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

اتخذت مصالح أمن ولاية الجزائر جملة من الإجراءات و التدابير الأمنية عبر اختصاصها والتي من شأنها ضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته، و هذا تطبيقا للمخطط الأمني الذي سطرته المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حسب ما اورده بيان لخلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و ستكون هاته الإجراءات الاحترازية حسب ذات المصدر، قبل، أثناء و بعد العيد حيث تشمل وضع تشكيل أمني ميداني يتمثل في دوريات راكبة وأخرى راجلة على مستوى الأماكن التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنين من أسواق على تنوعها، مساجد ومقابر، محطات نقل المسافرين وكذا الأماكن العمومية التي هي الأخرى تشهد إقبالا كبيرا للعائلات في هذه المناسبة.

بالموازاة مع ذلك، تم تدعيم فصائل الأمن المروري بتشكيلات شرطية تعمل على ضمان الانسيابية المرورية على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية التي تعرف كثافة مرورية بالمناسبة، يضيف ذات البيان.

في ذات السياق، تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان مراقبة فعالة للإقليم من خلال كل الوسائل المتاحة من قبل القيادة، من أجل تجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان من خلال العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة، يضيف المصدر ذاته.

و تهدف هذه الإجراءات الأمنية بالأساس إلى الحفاظ على النظام، السكينة والصحة العموميين إلى جانب السلامة المرورية وحماية الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة مع المحافظة على البيئة والمحيط، يفيد بيان الأمن.

كما وضع أمن ولاية الجزائر ممثلا في مركز القيادة والسيطرة خطوطا هاتفية تحت تصرف المواطنين متمثلة في خط النجدة 17، الرقم الأخضر 15/48 و الرقم 104 وكذا تطبيق “ألو شرطة” للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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