شرطة العاصمة توقف 4 أشخاص ينتحلون صفة أعضاء بالمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر، مُمثّلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، من توقيف أربع أشخاص مشتبه فيهم، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الحصول على مبالغ مالية عن طريق إنشاء هيئة وطنية بطريقة غير قانونية، إنتحال صفة معينة بموجب قانون دون وجه حق، التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، إستعمال بيانات وشعارات ورموز رسمية بدون وجه حق من شأنه النصب والإحتيال.

و انطلقت أطوار قضية الحال حسب بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، بعد تلقي ذات المصلحة شكوى بخصوص قيام أشخاص بالتوجه إلى المستشفى العمومي باب الوادي والإدعاء أنهم أعضاء في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل التحقيق في شكوى قدمها صاحب شركة أشغال لم يتحصل على مستحقاته.

عليه، باشرت الضبطية القضائية التحريات بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، ليتبين وجود جماعة إجرامية إتّخذت أحد المحلات بالبليدة مكتبا لها على أساس أنه مكتب وطني تحت تسمية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تضم منسقين ولائيين يتسعملون سترات مدون عليها عبارة مكافحة الفساد لغرض النصب على المواطنين، يضيف المصدر ذاته.

كما أسفرت العملية على توقيف أعضاء الشبكة الإجرامية المتكونة من 04 أشخاص مع ضبط وحجز،

سترات تكتيكية مكتوب عليها عبارة مكافحة الفساد، خواتم رطبة، كاميرات مراقبة، جهاز إعلام ألي بجميع لواحقه، جهاز فاكس وسكانر، و محفظات بها وثائق وملفات، حسب ذات المصدر.

و تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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