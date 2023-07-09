شرطة العاصمة توقف شبكة إجرامية عن قضية تبييض الأموال والغش الضريبي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقـاطعة الادارية بئرالتوتة بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية، الأسبوع الماضي، من توقيف شبكة إجرامية لغرض تبييض الأموال والغش الضريبي، حسب ما كشفته خلية الاتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر في بيانها اليوم.

وبدأت أطوار القضية حسب ذات المصدر، بعد ورود معلومات تفيد بحالة ثراء مشبوهة لصاحب محل تجاري لبيع التبغ، حيث باشرت بعدها، ضبطية مصالح أمن المقاطعة الإدارية بئر التـوتة تحرياتها، أين مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، و الذي تبين أنه تاجر ذو 48 سنة مسبوق قضائيا، و ينحدر من ولاية الجزائر، أين تم كشف مستودع لتخزين السجائر والتبغ يحتوي على كميات معتبرة من مادة التبغ بما فيها علامات أجنبية المنشأ.

كما تم توقيف شريكيه اللذان تتراوح أعمارهما 30 و 45 سنة وهذا بعد مواصلة التحريات التي باشرتها ذات الفرقة، حيث كانا يعرضان مادة التبغ ومشتقاته للبيع وكذا توزيعها، يضيف ذات المصدر.

و أسـفرت القضية عن، ضبط مبلغ مالي قدر ب 800 مليون سنتيم، و 46457 علبة سجائر من مختلف الأنواع، و كذا ضبط 16685 كيس تبغ للترشق و 2575 وحدة من ورق الماصة، إضافة إلى 1484 وحدة معسل و مركبة نفعية، يفيد بيان الأمن.

هذا و تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك بولاية البليدة، عن قضية الغش الضريبي وتبيض الأموال، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

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