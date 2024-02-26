شرطة العاصمة توقف سارق حواسيب شركة أجنبية

26 فبراير، 2024

تمكّنت شرطة العاصمة ممثلة في فرقة مكافحة الجريمة الكبرى لمقاطعة الشرطة القضائية الرابعة بوشاوي من توقيف شخص تورط في سرقة 09 حواسيب محمولة من داخل مقر شركة أجنبية للبناء.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، أنّ حيثيات القضية تعود إلى تلقّي ذات المصالح لشكوى بخصوص تعرض شركة أجنبية للبناء لسرقة حواسيبها التي تحتوي بداخلها على العديد من التصاميم الخاصة بمشاريع بناء.

وأَضاف البيان أنّه على إثر التحقيق الذي فتحته المصلحة تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا،تم تكثيف التحريات والأبحاث، بالاستعانة بمعاينة الشرطة العلمية واستغلال كاميرات المراقبة،حيث تمكن المحققون من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه. هذا الأخير اعترف أنه يخفي الحواسيب عند صديقه بمدينة خارج العاصمة.

وبعد استصدار إذن بالتفتيش لمنزل المشتبه فيه وتمديد الاختصاص، تم استرجاع المسروقات المتمثلة في 09 حواسيب محمولة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن أفعال جناية السرقة المقترنة بظرف الليل، التسلق، استحضار مركبة ذات محرك للسرقة وتسهيل عملية الفرار، إخفاء أشياء مسروقة متحصل عنها من جناية، يختم بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

ش.ن

26 فبراير، 2024

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