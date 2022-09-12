شرطة العاصمة تطیح بشبكة إجرامیة تتكون من 13 شخص وتحجز أزید من 19 ملیون وحدة من المفرقعات

تمكنت المصلحة الولائیة للشرطة القضائیة لأمن ولایة الجزائر، بحر ھذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامیة تتكون من 13 شخص، ینحدرون من ولایات الجزائر العاصمة، بجایة وقسنطینة، مختصة في تبییض عائدات إجرامیة من خلال التھریب الدولي للمواد المحظورة الألعاب الناریة.

ھذه العملیة التي تمت تحت إشراف السیدوكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا مكنت

من حجز مایلي :

19 ملیون وحدة من المفرقعات من مختلف الأصناف والألعاب الناریة، بقیمة سوقیة تقدر بـ 16 ملیار سنتیم؛

03 كلغ من المعدن الأصفر )الذھب(؛  دفاتر عقاریة وعقود ملكیة لشقتین سكنیتین بأحیاء راقیة؛ 03 سفن صید سیارتین 02 ودراجة ناریة من الحجم الكبیر؛ 01 ملیار و300 ملیون سنتیم من العائدات الإجرامیة؛

تم تقدیم أطراف القضیة أمام وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا عن قضیة

تكوین جمعیة أشرار، التھریب الدولي للبضائع المحظورة، التھرب الضریبي، التزویر وإستعمال المزور في محررات تجاریة، سوء إستغلال الوظیفة، تبییض العائدات الإجرامیة.

ش.ن

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