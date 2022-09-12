شرطة العاصمة تطیح بشبكة إجرامیة تتكون من 13 شخص وتحجز أزید من 19 ملیون وحدة من المفرقعات

شرطة العاصمة تطیح بشبكة إجرامیة تتكون من 13 شخص وتحجز أزید من 19 ملیون وحدة من المفرقعات
تمكنت المصلحة الولائیة للشرطة القضائیة لأمن ولایة الجزائر، بحر ھذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامیة تتكون من 13 شخص، ینحدرون من ولایات الجزائر العاصمة، بجایة وقسنطینة، مختصة في تبییض عائدات إجرامیة من خلال التھریب الدولي للمواد المحظورة الألعاب الناریة.
ھذه العملیة التي تمت تحت إشراف السیدوكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا مكنت
من حجز مایلي :
19 ملیون وحدة من المفرقعات من مختلف الأصناف والألعاب الناریة، بقیمة سوقیة تقدر بـ 16 ملیار سنتیم؛
03 كلغ من المعدن الأصفر )الذھب(؛ دفاتر عقاریة وعقود ملكیة لشقتین سكنیتین بأحیاء راقیة؛ 03 سفن صید سیارتین 02 ودراجة ناریة من الحجم الكبیر؛ 01 ملیار و300 ملیون سنتیم من العائدات الإجرامیة؛
تم تقدیم أطراف القضیة أمام وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا عن قضیة
تكوین جمعیة أشرار، التھریب الدولي للبضائع المحظورة، التھرب الضریبي، التزویر وإستعمال المزور في محررات تجاریة، سوء إستغلال الوظیفة، تبییض العائدات الإجرامیة.
ش.ن