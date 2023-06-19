شرطة العاصمة تطيح بمروج المخدرات بدرارية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدرارية من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، مسبوق قضائيا ينحدر من ولاية الجزائر، عن قضية حيازة المخدرات “قنب هندي” و مخدرات صلبة و مؤثرات عقلية لغرض البيع، حسب ما أورده بيان لخلية الاتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و بدأت أطوار القضية حسب بيان الأمن، على إثر معلومة مفادها دخول كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات عن طريق جلبها من قبل شاب بأحد الأحياء السكنية للدرارية ، لتقوم الضبطية بإسداء تعليمات للفرق العاملة بالميدان قصد التقصي و التأكد من المعلومة مع العمل على توقيف المشتبه فيه.

كما كانت أطوار العملية تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة، حيث مكنت الفرقة من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه، ليتم الترصد له و توقيفه مع اقتياده إلى المقر لاستكمال الإجراءات، يضيف المصدر.

وتم استصدار إذن بالتفتيش صادر عن النيابة المختصة، تماشيا مع الإجراءات القانونية المعمول بها من قبل الضبطية في التحري عن هذا النوع من القضايا، حيث أسفرت نتائجه عن ضبط و حجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 1383 كبسولة مؤثر عقلي تم العثور عليها بداخل قبو تحت السلالم، يفيد البيان.

ليتم في الأخير تقديم المشتبه فيه أمام نيابة المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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