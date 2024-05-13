شرطة العاصمة تطيح بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية بسطاوالي

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أسطاوالي لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة ، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية متكونة من 13 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة إلى 60 سنة مسبوقين قضائيا .

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة أنّ العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا جاءت إثر إستغلال معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية على مستوى أحياء بلدية أسطاوالي ، التحريات التي قامت بها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أسطاوالي مكنت من تحديد أفراد الشبكة وتوقيفهم وحجز 5338 كبسولة من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 19 مليون و 825 ألف سنتيم من عائدات الترويج، وحجز 04 مركبات كانت تستعمل في ترويج السموم .

وختم البيان أنه تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات.

ش.ن