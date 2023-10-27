شرطة الجزائر العاصمة تحرّر شابا ضحية اختطاف

تمكنت مصالح الأمن الوطني بحر الأسبوع المنصرم، من تحرير شاب يبلغ من العمر 21 سنة، تعرض في نفس اليوم للاختطاف والاحتجاز مع التهديد باستعمال العنف، من طرف 03 أشخاص، على مستوى بلدية خرايسية بالجزائر العاصمة، والذين طالبوا عائلته بدفع فدية قيمتها 01 مليار و200 مليون سنتيم لإطلاق سراحه.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية لدرارية باشرت تحرياتها، باستغلال كل الوسائل البشرية والتقنية، فور تلقيها البلاغ، حيث تم تحديد موقع الضحية المحتجز، وتوقيف المتورطين في ظرف وجيز، حسب ذات البيان الذي خلص أنه تم تقديم المشتبه فيهم يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.

ش.ن

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