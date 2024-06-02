شرطة البليدة… توقيف جمعية أشرار و حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بأولاد يعيش

تمكّنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة أولاد يعيش بأمن ولاية البليدة، من الإطاحة بثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، يتراوح أعمارهم ما بين (35 و 40) سنة، مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية البليدة، ينشطون في ترويج الغير مشروع المخدرات مع حجز كمية من المؤثرات العقلية .

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية البليدة أنّ قضية الحال جاءت بناءً على تفعيل العمل الاستعلاماتي بخصوص معلومات وصلت إلى علم الضبطية القضائية لفرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة أولاد يعيش تفيد عن إقدام أحد المسبوقين قضائيا في مجال ترويج بالمؤثرات العقلية بنقل كمية معتبرة من هاته المادة.

وسطّرت الضبطية رفقة عناصرها، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، خطة أمنية وتمّ تكليف عناصر المصلحة لتكثيف الأبحاث و التحريات لغرض تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي و شركائه مع تحديد نمط مزاولته لهذا النشاط غير المشروع، لغرض إحباطه، يضيف البيان.

عملية الترصّد للمشتبه فيه الرئيسي ليلا أسفرت عن توقيفه ، على مستوى أحد أحياء مدينة أولاد يعيش و ضبط بحوزته كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، كما أن تنفيذ إذن بتمديد الاختصاص و تفتيش منزل أحد شريكيه اللذان تم توقيفهما لاحقا، أفضى إلى ضبط كمية أخرى من المؤثرات العقلية.

أسفرت العملية التي جاءت استمرارا للمجهودات المبذولة في مجال محاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، عن ضبط و حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بــ (1200) كبسولة، بالإضافة إلى مبالغ مالية تقدر بـ ( 200.000مائتي مليون سنتيم)، وأسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

وختم البيان أنّه تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة القضائية المختصة، عن قضية التخزيـــن، الحيــازة لغــرض البيع و المتاجـرة المؤثــرات العقليــة، الترويج لغرض الاستعمال غير المشروع للمخدرات، حيازة أسلحة بيضــاء محظورة دون مبـــرر شرعــي.

ش.ن