شرطة البليدة توقف ثلاث أشخاص وتحجز ما يفوق عن 01 كيلوغرام من الكيف المعالج

تمكّنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن البليدة من الإطاحة بثلاث أشخاص مشتبه فيهم، يتراوح أعمارهما ما بين 23 و 47 سنة، مسبوقون قضائيا، ينحدرون من ولاية البليدة ينشطون في ترويج المخدرات مع حجز 01 كيلوغرام و 170 غرام من الكيف المعالج .

وأفاد بيان لمكتب الاتصال و العلاقات العامة أن العملية جاءت بناءً على معلومات وصلت إلى علم الضبطية القضائية بفرقة فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تفيد عن إقدام أحد المسبوقين قضائيا في مجال ترويج بالمخدرات بنقل كمية معتبرة من هاته المادة.

سطّرت الضبطية رفقة عناصرها خطة أمنية، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، وتم الترصد للمشتبه فيه أين أسفرت العملية عن توقيفه رفقة صديقه في حالة تلبس، على مستوى أحد الحقول المجاورة لمدينة البليدة، المكان الذي يتم فيه عقد صفقات بيع المخدرات، مع ضبط كمية معتبرة من المخدرات يقدر عددها بـ 12 صفيحة ووزنها بــ 01 كيلوغرام و 170 غرام من الكيف معالج، يضيف البيان .

كما تمّ التوصّل إلى شريكهما الثالث وتوقيفه، مع تحديد هوية 04 أشخاص آخرين مشتبه فيهم في القضية في حالة فرار.

تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام النيابة القضائية المختصة فيما، عن قضية النقل، التخزين، الحيازة لغرض البيع والمتاجرة في المخدرات (كيف معالج) بطريقة غير مشروعة في إطارجماعة إجرامية منظمة.

كوثر غريبي