كشف اليوم الإثنين، وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، أن قانون الرقمنة يتواجد قيد الإنجاز، داعيا المختصين والإقتصاديين الى المساهمة في إثرائه وتقديم مقترحاتهم

وأكد شرحبيل خلال كلمة القاها بندوة الجزائر الرقمية، أن أولوية القطاع من خلال هذا القانون هو تطوير استغلال وتأمين البيانات وحماية الحياة الخاصة.

وأبرز ذات المتحدث أهمية تطوير الحكومة، والانتقال من الإدارة العادية التقليدية، إلى الإدارة الرقمية، لافتا الى ان وزارته تعمل على تعميم المصادقة والدفع الإلكترونيين.

كما أكد وزير الرقمنة، على ضرورة العمل على ترسيخ مواطنة رقمية تكون بمثابة قاعدة أساسية لضمان التحول الرقمي المنشود.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...