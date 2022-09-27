شرحبيل: تجنيد الأئمة وتسخير الفنادق لعملية الإحصاء العام للسكن والسكان

كشف وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، أنه تم تجنيد كل القطاعات الحكومية من أجل إنجاح عملية الإحصاء العام للسكن والسكان.

وقال شرحبيل، خلال عرض قدمه حول الإحصاء السادس للسكان والإسكان أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أن:” وزير السياحة أمر بتسخير الفنادق في عملية الإحصاء، في حين قام قطاع الشؤون الدينية بتجنيد الأئمة في إطار التحسيس بأهمية عملية الإحصاء”.

وكشف ذات المتحدث، أن الوزارة وضعت عدة إجراءات تهدف إلى التجسيد السريع والفعال. للإلتزام رقم 26 لرئيس الجمهورية عن طريق إنشاء شبكة وطنية لمعلومات الاحصائية من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني، وذلك من أجل تعزيز جودة الإحصاءات وبهدف جعل الإجراءات العمومية والإصلاحات أكثر فعالية وكفاءة.

وأضاف المتحدث، أن الوزارة اتخذت كأرضية عمل التوجيهات التي أسداها الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمن، بمناسبة تنصيب المجلس الوطني للإحصاء من أجل توفير المعطيات الضرورية بالكمية والدقة والمصداقية لصياغة السياسات العمومية وتقييمها.

كما كشف وزير الرقمنة، أنه تم وضع نظام معلومات إحصائي ناجع وفعّال من شأنه إعطاء صورة دقيقة عن البيئة الديمغرافية حسب التوزيع الجغرافي وتخطيط المشاريع المستقبلية.

وأوضح شرحبيل، أن الوزير الاول أعطى توصيات دقيقة تتكامل مع تعليمات الرئيس للقيام بالمخطط الحالي. من خلال التشخيص الشامل للوظيفة الإحصائية.

وشدد على أن الحاجة إلى وضع إستراتيجية وطنية للإحصائيات أصبح ضرورة حتمية نظرا لكل التغييرات التي تحدث في البلاد على المستوى الاقليمي والدولي. خاصة وأن الإحصائيات تتغير كل يوم.

رمزي أحمد توميات

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