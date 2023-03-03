شخصيات سياسية اسبانية تطالب حكومة سانشيز باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أفادت وكالة الأنباء الصحراوية أنّ 80 شخصية من حزب العمال الاشتراكي الاسباني، أطلقت عريضة الكترونية، تحت عنوان ” اشتراكيون من أجل الصحراء ” تطالب فيها حكومة سانشيز بضرورة إحترام نصوص القانون الدولي، التي تكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، منددة بموقفها المنحاز للمغرب، في ما يخص قضية الصحراء الغربية.

وأضافت الوكالة أنّ الشخصيات الموقعة على العريضة أكدت أن ” مساهمة الحزب في حل النزاع في الصحراء الغربية يجب أن يكون في ظل احترام القانون الدولي، و ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير، و تتويجا لعملية انهاء الاستعمار على النحو المنصوص عليه في قرارات الكونكرس، و الالتزامات التي تم التعهد بها في البرنامج الانتخابي لحزب العمال الاشتراكي “.

وجاء في العريضة ” نعلن دفاعنا عن الموقف الذي تبناه حزب العمال الاشتراكي في برنامجه الانتخابي و في قرارات مؤتمره 40 ، و بالتالي دفاعا عن الشرعية الدولية و الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير. نطلب من حكومة إسبانيا ورئيسها، بصفته أيضا الأمين العام للحزب, أن يكون التوجه الذي تبناه وفقا للالتزامات المعتمدة والمسؤوليات التي تتحملها إسبانيا لإنهاء عملية إنهاء استعمار الصحراء الغربية، وممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير”.

كما طالبت الشخصيات الموقعة، ” الحكومة الاسبانية ورئيسها, بالعمل بنشاط في المجالات الدبلوماسية والثنائية والمتعددة الأطراف، ومع الأمم المتحدة، لتعزيز حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية يحترم القانون الدولي ويسمح بممارسة الشعب الصحراوي حق تقرير المصير من خلال استفتاء عادل ونزيه يتضمن خيار الاستقلال “.

و طالبت ايضا سانشيز و حكومته، ” بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، و حمايتها، والتصدي بحزم لإنتهاكات الحقوق المرتكبة في سياق احتلال واستعمار الإقليم، والتضييق على السكان الصحراويين الذي يمارسه النظام المغربي”.

و اعلنوا أن هذه العريضة مفتوحة أمام الجميع للانضمام قصد الانخراط في هذه المبادرة التي تعبر عن كامل تضامنها مع الشعب الصحراوي، يضيف المصدر.

و في رسالة الى الشعب الصحراوي ، أوردتها وسائل اعلام صحراوية، قالت رئيسة بلدية بويرتو ريال، إيلينا مايا، من الحزب الإشتراكي الإسباني : ” أتوجه لكل صحراوي و صحراوية من مقاطعة قادس و تحديدا من بلدية بويرتو ريال التي كانت دوما متضامنة مع الشعب الصحراوي و مع كفاحه و قضيته، وأوضح أن الحكومة الاسبانية الحالية أخلت بتعهداتها التي التزم بها الحزب الاشتراكي والتي انخرطت منذ الوهلة الأولى في تجسيد ذلك البرنامج الانتخابي الداعم لتكريس حق الشعب الصحراوي”.

و تابعت تقول: ” أأُكد للشعب الصحراوي أنك لست وحدك في نضالك وأن دعمنا لا يمكن المساس به ولا يتزعزع ، فنحن هنا سنواصل النضال حتى يقرر الشعب الصحراوي مصيره و يعود من تلك المخيمات التي نستلهم من صمودكم بها مدة 47 سنة، صور المقاومة و الصمود و دروس النبل و الإصرار و النزاهة، وأنا بصفتي رئيسة بلدية بويرتو ريال الاشتراكية ستبقى هذه البلدية وفية للقضية الصحراوية و في مقدمة من يمد يد العون و المساعدة للشعب الصحراوي حتى ينعم بحريته واستقلاله “.

جدير بالذكر أن موقف بيدرو سانتشيز المنحاز للاحتلال المغربي بخصوص القضية الصحراوية، كان له تداعيات خطيرة داخل الساحة الإسبانية و خارجها، كما تسبب في خلق شرخ داخل الحزب الإشتراكي و انقسام واضح داخل القواعد الإنتخابية للحزب و سبق لأكثر من 25 بلدية أندلسية أن انتفضت في وجه رئيس الحكومة الإسبانية بسبب قضية الصحراء الغربية.

عن واص

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