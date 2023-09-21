شبكة اجرامية تسرق 8 ملايير سنتيم بوهران

21 سبتمبر، 2023

أطاحت مصالح أمن ولاية وهران ، اليوم الخميس ، بشبكة اجرامية متكونة من 4 رجال و امرأة ، حيث تمت العملية استغلالا لشكوى تقدم بها الضحية .و التي أقدمت على عملية سطو من داخل مسكن لمبلغ مالي قدره حوالي 8 ملايير سنتيم.

و افادت ذات المصالح ، ان عناصر الشبكة الاجرامية تتراوح اعمارهم ما بين 30 الى 38 سنة ، و التي استهدفت مبلغ مالي قدر ب 8 مليار سنتيم من بينه 18000أورو.

و يذكر انه تم توقيف المتورطين وإسترجاع المبلغ المالي المسروق بالعملة الأجنبية قدره 18000 يورو. وأخر بالعملة الوطنية يفوق 1 مليار و 700 مليون سنتيم، وهذا بعد أن تم تحديد هوية المتورطين بعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بالتفتيش والتوقيف، حسب ما جاءت به مصالح الامن .

سهام قريمش

21 سبتمبر، 2023

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