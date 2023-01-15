“شان” 2022:إضافة قطارات ليلية يومية خاصة بضاحية الجزائر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في بيان لها،الجماهير الرياضية الراغبة في متابعة لقاءات بطولة “شان”2022.

وأفاد ذات البيان،بأنه تم إضافة قطارات ليلية يومية خاصة بضاحية الجزائر

طيلة أيام الدورة،وذلك حسب البرنامج التالي:

الجزائر – الثنية.

الإنطلاق من محطة آغا 30 : 22 الوصول إلى الثنية 36 : 23

الانطلاق من محطة الثنية 50 : 23 الوصول إلى محطة آغا 23:00.

الجزائر – العفرون.

الانطلاق من محطة آغا 40 : 22 الوصول إلى العفرون 00 : 00

الانطلاق من العفرون 30 :00 الوصول إلى محطة آغا 28 : 01

زرالدة – بئر توتة.

الانطلاق من محطة زرالدة 00 : 23 الوصول إلى محطة بئر توتة 19 : 23

الإنطلاق من محطة بئر توتة 30 : 23 الوصول إلى محطة زرالدة 48 : 23