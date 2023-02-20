شاب جزائري يلقى حتفه إثر طعنة سكين بإيطاليا

20 فبراير، 2023

قُتل جزائري يبلغ من العمر 29 عامًا أول أمس في ميلانو، فيالي كامبانيا، على الزاوية مع طريق موريتو دا بريشيا، بإيطاليا، إثر طعنة عميقة مابين العين والأذن، عولج منها لكنه توفي بعد فترة وجيزة في مستشفى فاتيبنفراتيللي.

وأثناء الليل ، تم إيقاف رجل من قبل carabinieri التابع لشركة Porta Monforte و Nucleo Radiomobile، يبلغ من العمر 44 عامًا.

تعود الوقائع إلى يوم أول أمس، حوالي الساعة 11:40 مساءً، بعد مشادة نشب بين الضحية وقاتله في منزل، يقع في إحدى أحياء المدينةن طُعن منذر خلف الأذن، حيث ركض الضحية، الذي كان يقطر من الدم، نحو الطريق لطلب المساعدة قبل أن ينهار على الرصيف، أين تم إنقاذ الشاب الجزائري ونقله إلى أقرب مستشفى بشكل عاجل لإنقاذ حياته ولكن دون جدوى.

كما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الجريمة، حيث كشفت العناصر الأولى في هذا التحقيق، أن الضحية منذر غير معروف للأجهزة القضائية، وأما القاتل فقد اعتقل صباح الجمعة والبالغ من العمر 44 عامًا، مغربي الجنسية بحسب الصحافة الإيطالية.

وحسب ذات المصدر، فقد أدين هذا الأخير عدة مرات بارتكاب جرائم، وزار الضحية بالفعل الشقة التي طعن فيها، وتم اكتشاف سلاح الجريمة، وهو سكين مطبخ، في شقة المدعى عليه.

 

 

حورية سعداوي

20 فبراير، 2023

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