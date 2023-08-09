سي الهاشمي عصاد يُستقبل من قبل وزير إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة

9 أغسطس، 2023

استُقبل اليوم، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد، من قبل وزير إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة وليد ياسين، بمقر دائرته الوزارية، حسب ما اورده بيان المحافظة السامية للأمازيغية.

و تطرق الطرفين حسب ذات المصدر، إلى جهود الدولة في ترقية اللغة الأمازيغية على المستوى الوطني، منوهين بضرورة إقحام الكفاءات الجامعية في مجال التكنولوجيا و اقتصاد المعرفة، كما أٔكدا على أهمية تجسيد شراكة نوعية من خلال تقديم المرافقة و الخبرة في مختلف النشاطات ذات صلة بمهام كل هيئة.

في هذا السياق، تم الاتفاق على تجسيد أول الخطوات بمناسبة الفعاليات الاحتفالية برأس السنة الأمازيغية المقبلة و الطبعة الرابعة لجائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الأمازيغية  في محورها المتعلق بالأبحاث التكنولوجية و الرقمنة، يضيف البيان.

في نهاية هذا اللقاء التشاوري، قدم سي الهاشمي عصاد لوزير إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة، أخر إصادرات المحافظة السامية للأمازيغية  من كتب أدبية، معاجم و أشغال ملتقيات علمية، يختم بيان المحافظة.

شرف الدين عبد النور

9 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

لجنة الإفتاء تصدر بيانا حول بطلان الصوم بسبب دواء العين

10 أبريل، 2022

الفريق شنڨريحة: أعداء الشعوب يحاولون خلق بؤر توتر بمنطقتنا الإقليمية لنهب ثرواتها الطبيعية

6 يناير، 2022

قوجيل: بقايا الإستعمار الفرنسي وصلت لحد التعليق على النشيد الوطني

22 يونيو، 2023

تسجيل 124 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

10 نوفمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: