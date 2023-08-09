سي الهاشمي عصاد يُستقبل من قبل وزير إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة

سي الهاشمي عصاد يُستقبل من قبل وزير إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة

استُقبل اليوم، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد، من قبل وزير إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة وليد ياسين، بمقر دائرته الوزارية، حسب ما اورده بيان المحافظة السامية للأمازيغية.

و تطرق الطرفين حسب ذات المصدر، إلى جهود الدولة في ترقية اللغة الأمازيغية على المستوى الوطني، منوهين بضرورة إقحام الكفاءات الجامعية في مجال التكنولوجيا و اقتصاد المعرفة، كما أٔكدا على أهمية تجسيد شراكة نوعية من خلال تقديم المرافقة و الخبرة في مختلف النشاطات ذات صلة بمهام كل هيئة.

في هذا السياق، تم الاتفاق على تجسيد أول الخطوات بمناسبة الفعاليات الاحتفالية برأس السنة الأمازيغية المقبلة و الطبعة الرابعة لجائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الأمازيغية في محورها المتعلق بالأبحاث التكنولوجية و الرقمنة، يضيف البيان.

في نهاية هذا اللقاء التشاوري، قدم سي الهاشمي عصاد لوزير إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة، أخر إصادرات المحافظة السامية للأمازيغية من كتب أدبية، معاجم و أشغال ملتقيات علمية، يختم بيان المحافظة.

شرف الدين عبد النور

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