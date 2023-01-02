سي الهاشمي عصاد يكشف عن برنامج فعاليات الاحتفال الرسمي والوطني برأس السنة الأمازيغية لهذا العام

نشّط الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، اليوم الاثنين، ندوة صحفية بقاعة المحاضرات بمقر التلفزيون الجزائري. وهذا بمناسبة الاحتفال الرسمي والوطني برأس السنة الأمازيغية “أمنزون يناير” الذي ستنظمه المحافظة السامية للأمازيغية بالتعاون مع ولاية غرداية يومي 11 و12 جانفي 2973/2023 تحت شعار: “يناير يجمعنا، في جزائر واحدة موحدة”، بالموازاة مع مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الثالثة.

هذا وقد كشف سي الهاشمي عصاد، خلال الندوة الصحفية عن برنامج الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة ومراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية، حيث سيشارك في هذه الفعالية 220مشارك في اطار هذه الفعاليات من خارج ولاية غرداية، 68 فرد من الحرس الجمهوري، 70 من أعوان الحماية المدنية والمدرسة الوطنية للحماية بدار البيضاء، 132 مترشح في اطار مسابقة جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الثالثة. 20 مرافق عمومية معنية بعملية تدشين واجهات مدونة باللغتين العربية والأمازيغية، وكما سيتم تنظيم17 محاضرة في اطار الملتقى الموسوم الأمازيغية والتراث المخطوط، و10 عربات مجهزة للمشاركة في الاستعراض الافتتاحي، و19 جناح مهيئ لاستقبال مختلف المعارض.

وأضاف سي الهاشمي عصاد أنّه تمّ إعداد عدة محاور وبرامج لهذه الحفلة تمثلت في ندوة علمية يوم 11 جانفي 2023 و ملتقى أكاديمي يوم 12 جانفي 2023، ومعارض مختلفة و ورشات بيداغوجية للتلاميذ المعنيين بتدريس اللغة الأمازيغية، واستعراض شعبي بواسطة عربات مهيئة بمشاركة الحرس الجمهوري و الحماية المدنية إضافة الى مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الأمازيغية، وبالإضافة إلى تدشين واجهات المرفق العام مدونة باللغتين الوطنيتين.

وبشأن مراسم جائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الأمازيغية ستسلم الجوائز في أربعة محاور هي اللسانيات من حيث التهيئة اللسانية الأمازيغية, المصطلحات, القواعد النحوية, التغطية، الأدب المعبر عنه بالأمازيغية و المترجم إليه، الأبحاث في التراث الثقافي الأمازيغي غير المادي. والأبحاث العلمية, التكنولوجية والرقمنة.

و تهدف هذه المناسبة، حسب ما أفاد الامين العام للمحافظة السامية للأمازيغية في ذات الندوة، إلى المساهمة في اعداد ملف يتضمن معطيات لغوية وثقافية خاصة بالجزائر، تجسيد مشروع قسم الترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية بجامعتي تيزي وزو وبجاية، زيارات عمل ومعاينة لعدة ولايات، تجسيد مشروع فرع تكوين أساتذة التعليم الثانوي بالمدرسة العليا للأساتذة، لقاءات تشاورية وتناسقية مع عدة هيئات وطنية في إطار مهام الهيئة.

ش.ن

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