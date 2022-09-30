سي الهاشمي عصاد يعاين مجهودات الدولة في ترقية وتطوير اللغة الامازيغية ببرج باجي مختار

قام سي الهاشمي عصاد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، بزيارة عمل ومعاينة إلى الولاية الجديدة، برج باجي مختار، أيام 27، 28 ، 29 سبتمبر الجاري، للإطلاع عن كثب على مجهودات الدولة في ترقية وتطوير اللغة الامازيغية وخاصة في الولايات العشر المستحدثة مؤخرا.

واستهل سي الهاشمي عصاد اليوم الأول من الزيارة، التي تندرج في اطار تنفيذ برنامج نشاطات المحافظة السامية للأمازيغية الخاص بالدخول الإجتماعي والثقافي الجديد2022/ 2023، بإجتماع في مقر الولاية، جمعه مع المسؤولين المحليين، والمدراء التنفيذين مبرزا العمل التنسيقي والتشاوري مع مختلف المؤسسات والهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني، من أجل التعميم التدريجي للغة الأمازيغية عبر كامل التراب الوطني، معرجا في نفس السياق على أهمية تثبيت مكانة اللغة الامازيغية في الفضاء المدرسي على مستوى الولايات الحدودية، مؤكدا على ضرورة مرافقة هذه العملية في مختلف الأطوار التعليمية وخاصة في محوري تكوين الأساتذة، وتكييف مقررات التدريس مع بعض المتغيرات اللسانية الأمازيغية في سياق يخدم الرصيد اللغوي الجامع.

في اليوم الثاني من الزيارة، إتجه الأمين العام رفقة الوفد المرافق له، إلى مدينة تيمياوين التي تبعد 150 كلم من عاصمة الولاية، حيث أشرف على تدشين معرض للصناعات التقليدية للمنتوج المحلي، بمقر مركز التكوين المهني والتمهين، قبل أن يتجه مع الوفد إلى منطقة “هابيب” التي تتميز بإحتضانها للعديد من النقوش والرسومات التي تعود إلى حقبة ما التاريخ، ليليها لقاء تواصلي مع أعيان المنطقة مع إستعراض فني متنوع من طبوع غنائية محلية على غرار “التيندي “، وإلقاء قصائد شعرية بالمتغير اللساني الترقي والعربي، مع التفاتة تكريمية ذات قيمة رمزية سلمت في ذات المناسبة للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظير مجهوداته المبذولة و قراره السديد المتعلق بترقية المنطقة إلى ولاية كاملة الصلاحيات، معربين على إنخراطهم في مبادرة “لم الشمل” الهادفة إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية.

أما اليوم الثالث من الزيارة، فكانت مخصصة لمعاينة مجهودات قطاع التربية من خلال تفقد عملية التدريس في مؤسستين في الطور الابتدائي مشرفا على فتح أقسام جديدة ليتم تعميمها لاحقا إلى بلدية تيمياوين.

كما تواصل نشاط الوفد المرافق للأمين العام، من خلال الحضور الرمزي للدورة العادية الثالثة لمجلس الشعبي الولائي، الذي حضره كافة الأعضاء المنتخبين والسلطات المحلية، الأمنية، القضائية، والمجتمع المدني، وكان ذات المنبر سانحة لضيف الولاية لتنشيط، ندوة إعلامية تواصلية، حيث قدم فيها الأمين العام عرضا تفصيليا عن مكتسبات ومستجدات اللغة الامازيغية في الاطار المؤسساتي، معرجا على آفاق عمل المحافظة عبر مختلف مناطق الوطن وفي العديد من القطاعات التي لها علاقة بمهام ذات الهيئة.

وإختتمت هذه الزيارة أمسية اليوم الثالث، بزيارة معرض كبير شارك فيه عديد من الحرفيين تحت إشراف المديرية المحلية السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي الذي تزامن مع الإحتفال اليوم العالمي للسياحة وفي سياق تنظيم الصالون الدولي للسياحة والاسفار الذي أقيم بالجزائر العاصمة.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...