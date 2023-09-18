سي الهاشمي عصاد في ضيافة رئيس جامعة أدرار لتعزيز آفاق الشراكة و التعاون بين الطرفين

18 سبتمبر، 2023
سي الهاشمي عصاد في ضيافة رئيس جامعة أدرار لتعزيز آفاق الشراكة و التعاون بين الطرفين

إستُقبل الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، أمس الأحد، من قبل رئيس جامعة أدرار، بن عمر محمد الامين، بمكتبه.

و تأتي زيارة العمل التي قام بها سي الهاشمي عصاد، إلى ولاية أدرار أمس، تحت اشراف والي الولاية، العربي بهلول، في إطار تفعيل مجالات البحث و تنمية الموروث الثقافي واللساني الامازيغي و المحافظة علية.
و ثمّن رئيس الجامعة البروفيسور بن عمر محمد الأمين، لقاء العمل مع الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، حيث عزّز النقاش فرص تعزيز أفاق الشراكة و التعاون بين جامعة أدرار و المحافظة السامية للأمازيغية من أجل المحافظة على الموروث الثقافي واللساني الامازيغي في ولاية أدرار و تعزيز روابط الهوية الوطنية و تقويتها.
من جهته، أكّد سي الهاشمي عصاد على أهمية اللقاء مع الباحثين و الاكادميين بجامعة أدرار، و أشار الى ان زيارة العمل للولاية تندرج في اطار التحضير لتنظيم فعاليات علمية و تكوينية  في حقل البحث ” لغة و ثقافة أمازيغية”، والذي سيُنَظَّمُ بين 25 و 28 نوفمبر القادم تحت شعار ” أدرار جذور متحاورة..الإبداع و البحث العلمي في خدمة اللحمة الوطنية”،  و ذلك بالشراكة مع جامعة أحمد درايعية، و المجمّع الجزائري لأسماء الأعلام، و جامعة تيزي وزو، و كذا جامعة بجاية، بالإضافة إلى مشاركة المخبر الوطني للدراسات الامازيغية، و شركة شبكة ثقافة.
و سيتناول الملتقى العلمي محورين أساسيين، الأول تحت عنوان “أقامة إبداعيّة في الترجمة من و إلى اللغة الامازيغية”، و المحور الثاني سيأخذ بالبحث و الدراسة منهجية تأسيس بنك وطني للأسماء الجغرافية الرسمية “الاونوماستيكية “.
تجدر الاشارة، الى أن اللّقاء كان فرصة مثمرة من أجل اعادة تجديد الاتفاقية الموقعة بين جامعة أدرار و المحافظة السامية للأمازيغية تعزيزا لأفق التعاون و الشراكة بين المؤسستين.
شرف الدين عبد النور
18 سبتمبر، 2023

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