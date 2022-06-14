سيدي عمار: لا بديل على الإطلاق عن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال

14 يونيو، 2022

 أكد عضو الأمانة الوطنية الصحراوية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور محمد عمار، على أنه لا بديل على الإطلاق عن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال

وقال سيدي عمار أنه :”ليس هناك أي بديل على الإطلاق عن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والقرارات الأخرى ذات الصلة”.

وجاء هذا التأكيد خلال الكلمة التي ألقاها اليوم ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة أمام الدورة الموضوعية للجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) التي بدأت أشغالها اليوم الاثنين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

كما شدد سيدي محمد عمار على أن معالم الطريق نحو استكمال إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية واضحة جداً، وأنه قد حان الوقت لترجمة التزام اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار إلى إجراءات ملموسة وتحقيق إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية دون مزيد من التأخير.

رمزي أحمد توميات

14 يونيو، 2022

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