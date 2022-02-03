سيدي عمار: عدوان دولة الاحتلال على الأراضي الصحراوية المحررة هو سبب انهيار وقف إطلاق النار

3 فبراير، 2022

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمكلف بالتنسيق مع المينورسو الدكتور سيدي محمد عمار، أن عدوان دولة الاحتلال المغربي على الأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية هو سبب انهيار وقف اطلاق النار الموقع بين الطرفين سنة 1991 .

وشدد  سيدي عمار، في تصريح صحفي، على مسؤولية دولة الاحتلال المغربية الكاملة عن نسف وقف إطلاق النار لعام 1991 من خلال عملها العدواني على الأراضي الصحراوية المحررة في 13 نوفمبر 2020.

وأفاد ذات المتحدث:”إن اعتراف كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بانهيار وقف إطلاق النار لعام 1991 والحقائق على الأرض يجعل أي محاولة لإنكار أو التقليل من خطورة الوضع الحالي في منطقة عمل المينورسو غير مقبولة، بل ومضللة في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال المغربية عدوانها على الأراضي الصحراوية المحررة واستهدافها المتعمد وقتلها للمدنيين وتدمير ممتلكاتهم”.

وللتذكير، فقد كان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قد أدلى مؤخراً بتصريح خلال الإحاطة الصحفية اليومية تحدث فيها عن الوضع الحالي “لوقف إطلاق النار” وعمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في الإقليم.

رمزي أحمد توميات

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