 سيدي عمار: دولة الاحتلال هي الأقل أهلية في العالم للتحدث عن حقوق الإنسان بسبب احتلالها لأجزاء من الجمهورية الصحراوية

16 أبريل، 2022

 أكد عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، أن دولة الإحتلال المغربية هي الأقل أهلية في العالم للتحدث عن حقوق الإنسان.

وذلك نظراً لنظامها السياسي القمعي والاستبدادي بطبيعته وبسبب استمرار احتلالها العسكري غير الشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية.

وجاء هذا التأكيد في بيان صحفي صدر اليوم عن تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة رد فيه الدبلوماسي الصحراوي على المزاعم الكاذبة التي أطلقتها بعثة دولة الإحتلال المغربية لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة المفتوحة السنوية التي عقدها مؤخراً مجلس الأمن الدولي حول العنف الجنسي في حالات النزاع.

رمزي أحمد توميات

16 أبريل، 2022

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