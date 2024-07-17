سيال تُطلق النسخة الجديدة من منصتها للدفع الإلكتروني “فاتوراتي”

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر «سيال»، في بيان لها، اليوم، عن إطلاق النسخة الجديدة من منصتها للدفع الإلكتروني “فاتوراتي”.

و يُمثّل هذا التوجه، حسب بيان الشركة، خطوة هامة في رقمنة الخدمة العمومية للمياه والتطهير، حيث يوفر للزبائن حلاً حديثاً ومرناً وسهل الوصول للدفع عبر الإنترنت.

كما تعتبر هذه المنصة المحدثة ثمرة لدراسة معمقة لاحتياجات الزبائن أجريت في جانفي 2024، حيث تتميز فاتورتي 2.0 بميزات جديدة مبتكرة، منها: «البساطة»، من خلال تحسين عملية الدفع تسمح بتسديد الفاتورة بكبسة زر، «المرونة»، وذلك بإدخال خدمة جديدة متمثلة في الدفع الجزئي للفواتير، مما يسمح للزبائن بجدولة عملية الدفع وفقا لوضعهم المالي، وهذا في حدود 50% من مستحقاتهم، «الديناميكية»، من خلال كونها منصة متاحة 24ساعة/24 و 7أيام/7، «توفير الوقت»، من خلال خاصية الدفع من المنزل دون عناء التنقل إلى وكالات الزبائن، «دعم مخصص» من خلال فريق عمل متخصص في الخدمات الرقمية لمساعدة الزبائن في إجراءاتهم عبر الإنترنت.

هذا وقال صالح حراش، مدير الزبائن لسيال أنه مع منصة “فاتوراتي 2.0″، تخطو سيال خطوة جديدة في التزامها بالابتكار ورضا الزبائن، حيث تجسد هذه المنصة-حسب ذات المتحدث- رؤية الشركة لخدمة عمومية حديثة وفعالة تستجيب لاحتياجات مستخدميها.

وكشفت شركة سيال، أن طرق الوصول إلى “فاتورتي2.0” تكون عبر موقع سيال الإلكتروني: www.seaal.dz، قسم “فاتوراتي” عبر تطبيق “وكالتي”، أو مباشرة على العنوان: https://fatourati.seaal.dz.

شرف الدين عبد النور