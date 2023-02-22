تجري شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، أكثر من 160 ألف تحليل كيميائي وبكتريولوجي سنويا لمراقبة جودة مياه الحنفية المنتجة والموزعة من طرفها على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة، حسبما كشفت عنه الشركة في بيان لها.

و أوضحت “سيال” أنه “سعيا منها لتزويد الساكنة بمياه مطابقة للمعايير الجزائرية للجودة, “تجري الشركة سنويا حوالي 135 ألف تحليل فيزيائي كيميائي و 26 ألف تحليل بكتريولوجي أي ما مجموعه 161 ألف تحليل لـ 12 ألف عينة تحليلية”.

وأوضح البيان٬ أن مراقبة جودة المياه تبدأ على مستوى محطات المعالجة, حيث تحتوي كل محطة على مخبر عملياتي يضمن توافق المياه المعالجة مع المعايير الصحية.

و تتم معالجة المياه عبر عدة مراحل “عالية الدقة” تشرف عليها “فرق من تقنيي الاستغلال “ذو كفاءة عالية” يضيف ذات المصدر ، مؤكدا أن عملية مراقبة جودة المياه تستمر على مستوى منشآت التخزين ومن ثم إلى محطات الضخ وشبكات التوزيع وإلى غاية عداد المستهلك٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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