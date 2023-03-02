سونلغاز: مناقصة وطنية ودولية لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية

2 مارس، 2023

أعلنت سونلغاز عبر شركتها الفرعية سونلغاز-الطاقات المتجدّدة، عن اطلاق مناقصة وطنية ودولية لإنجاز مشروع إنجاز خمسة عشر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وحسب بيان لمجمع سونلغاز، فإن المشروع سيسمح بتجسيد برنامج التحول الطاقوي للجزائر. والدخول في عهد جديد للطاقات النظيفة والمستدامة.

وتتمثل المناقصة في إنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاج تتراوح مابين 80 و220 ميغاواط بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط موزعة على 11 ولاية من الجنوب والهضاب العليا.

ليديا كبيش

2 مارس، 2023

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