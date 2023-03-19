سونلغاز: لا قطع للكهرباء والغاز خلال الشهر الفضيل

قامت مصالح سونلغاز، بمناسبة الشهر الفضيل، بتجنيد كل الوسائل المادية والإمكانات البشرية لضمان نوعية حسنة لتوزيع الكهرباء والغاز للمواطن.

بالاضافة الى كذا تكييف ساعات العمل لكل هياكل الإستقبال والتكفل الأحسن بانشغالات الزبائن.

في حين قررت سونلغاز تعليق قطع التموين بطاقتي الكهرباء والغاز خلال هذا الشهر على المتخلفين في تسديد فواتير الاستهلاك للطاقة.

كما تضع سونلغاز، كل الوسائل التسهيلية لهم من أجل خدمة عمومية. وبهذا تبقى سونلغاز وفية لمواقفها التضامنية والاجتماعية كشركة مواطنة بامتياز.

رمزي أحمد توميات

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