سونلغاز: هذه قائمة الولايات المعنية بانجاز 15 محطة للطاقة الشمسية

كشف مجمع سونلغاز، عن قائمة الولايات المعنية بانجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاج تتراوح ما بين 80 و 220 ميغاواط و طاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط.

وذلك من خلال مناقصة وطنية ودولية أعلن عنها المجمع الخميس الماضي، حسبما أشار اليه الناطق الرسمي للمجمعي خليل هدنة في تصريح صحفي.

وأوضح هدنة، أن المجمع يباشر الإجراءات لإنجاز محطات الطاقة الشمسية في 11 ولاية بالجنوب والهضاب العليا، حيث بادر عبر شركته الفرعية “سونلغاز-الطاقات المتجددة” “بإطلاق دعوة لمناقصة وطنية ودولية تتضمن إنجاز الدراسة والهندسة والهندسة المدنية والتوريد والنقل والتركيب والتكوين والاختبارات والتجارب والربط ثم التشغيل”.

وتتمثل هذه الولايات في بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، توقرت، المغير وبسكرة.

أما بخصوص توزيع المحطات عبر هذه الولايات، فقد أوضح ذات المتحدث أنه سيتم بولاية بشار بناء محطتين بكل من العبادلة والقنادسة, كما سيتم بناء محطة بالمسيلة بقدرة إنتاج 220 ميغاواط.

في حين سيتم إنجاز محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في برج بوعريريج وباتنة, بكل من رأس الواد ومروانة على التوالي, إضافة لإنشاء محطة بأفلو في ولاية الأغواط.

وسيتم أيضا تركيب محطتين لتوليد الطاقة بقدرة 80 ميغاواط في كل من قرارة في ولاية غرداية وفرندة بولاية تيارت، الذي أعلن كذلك عن بناء محطتين في ولاية الوادي بكل من النخلة والطالب العربي, بقدرة 200 ميغاواط و80 ميغاواط على التوالي.

كما كشف هدنة أنه سيتم كذلك بناء محطة بتوقرت وأخرى في ولاية المغير، في حين يعتزم المجمع بناء ثلاث محطات للطاقة الشمسية بولاية بسكرة بكل من الغروس وطولقة وخنقة سيدي ناجي، بقدرة 200 ميغاواط و80 ميغاواط و150 ميغاواط على التوالي.

ومن المقرر أن يتم تقديم العروض وفتح الأظرفة بتاريخ 29 ماي المقبل. وتعتبر هذه المناقصة “بداية لتنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة والذي تصل قدرته الإجمالية إلى 15000 ميغاواط بحلول عام 2035”.

و سيسمح هذا “التحول الطاقوي” للجزائر بالتخلص تدريجيا من الاعتماد على الموارد التقليدية والحفاظ على الموارد الأحفورية وتنميتها وتغيير النموذج الطاقوي للإنتاج والاستهلاك وضمان التنمية المستدامة وحماية البيئة، حسب المجمع.

كما تتمحور استراتيجية تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر حول تثمين الموارد الدائمة مثل الطاقة الشمسية واستغلالها في تنويع مصادر الطاقة التي تعتبر عاملا أساسيا في برنامج الأمن الطاقوي.

رمزي أحمد توميات

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