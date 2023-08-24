سونلغاز تكشف قيمة الفواتير غير المسددة وتوجه نداء للزبائن

كشف مؤسسة سونلغاز اليوم الخميس في بيان لها، عن قيمة الفواتير غير المسددة، موجهة نداء لزبائنها المتخلفين عن تسديد الفواتير إلى تسوية وضعيتهم

وحسب نص البيان، فقد بلغت المستحقات المالية لمديرية التوزيع جسر قسنطينة الجزائر العاصمة التابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز فرع سونلغاز لدى زبائنها إلى غاية، نهاية شهر جويلية الماضي، حوالي 4.9 مليار دينار.

وأحصت المديرية إلى غاية نهاية شهر جويلية المنصرم أزيد من 4890 مليون دج من المستحقات المالية على عاتق الزبائن، نتيجة تخلف العديد منهم عن تسديد فواتيرهم وفق الآجال المحددة”.

كما سجلت تراجعا في تحصيل المستحقات المالية رغم “التسهيلات” التي أتاحتها للزبائن لتسوية وضعيتهم، لافتة إلى أن هذا الوضع يعيق سير البرنامج الاستثماري المسطر من قبل سونلغاز، الذي يهدف لـتحسين جودة الخدمة بما يتماشى وتطلعات الزبائن

ودعت مديرية التوزيع جسر قسنطينة زبائنها المتخلفين عن تسديد الفواتير إلى تسوية وضعيتهم، سواء عبر الوكالات التجارية، مكاتب البريد، الدفع الالكتروني عبر موقع الشركة، أو عن طريق البطاقة البنكية.

في حين أشارت ذات المصالح الى أنها تحرص عبر مختلف حملاتها التحسيسية، إلى توعية الزبائن بعقلنة استهلاك الطاقة الكهربائية والغازية وتفادي تراكم الفواتير، وكذا بأهمية تسوية وضعيتهم تجاه المديرية.

ليديا كبيش

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