سونلغاز تراقب التركيبة الداخلية للغاز داخل المنازل

تقوم مؤسسة سونلغاز حاليا بعملية جديدة متمثلة في مواجهة مخاطر الغاز من انفجارات داخلية وأحادي أوكسيد الكربوت وذلك من خلال القيام بمراقبة التركيبة الداخلية للغاز داخل المنازل.

وكشف اليوم السبت، الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز خليل هدنة، أن سونلغاز حققت نسبة متطورة في تجسيد البرنامج التنموي لرئيس الجمهورية سواء كان الربط بالطاقة في المناطق المعزولة أو الاستثمارات الفلاحية أو المناطق الصناعية والمواطنين.

و أوضح هدنة في تصريح لإذاعة سطي، إنه رغم جائحة كورونا إلا أن سونلغاز استطاعت أن تجسد مشاريع استثمارية طاقوية كبيرة تضمن الأمن الطاقوي حيث وصلت نسبة التغطية أكثر من 65 بالمائة بالغاز و99 بالمائة بالكهرباء.

وبخصوص ظاهرة مخاطر الغاز والانفجارات الداخلية و غاز أحادي اكسيد الكربون، كشف ذات المتحدث أن سونلغاز تقوم الآن بعملية جديدة متمثلة في مواجهة مخاطر الغاز من انفجارات داخلية وأحادي أوكسيد الكربون، وذلك من خلال القيام بمراقبة التركيبة الداخلية للغاز داخل المنازل.

وأبرز الناطق الرسمي ان الرئيس المدير العام للمجمع يقوم بخرجات ميدانية الهدف منها الوقوف على مدى تجسيد البرنامج التنموي لرئيس الجمهورية في شقه المتعلق بربط المشاريع التنموية بالطاقة.

كما أن من أولويات المجمع، رقمنة الخدمات اتجاه المواطن تعد من أولويات سونلغاز، علاوة على الوكالة التجارية الافتراضية التي ستكون في خدمة الزبائن قريبا.

و أضاف هدنة، أن الإستثمارات التي وضعت لتحسين الخدمة العمومية أثبتت نجاعتها في الميدان و الذروة التاريخية في استهلاك الكهرباء المسجلة في الصائفة الأخيرة لم تؤثر على طبيعة التوزيع و لم تحدث أي إنقطاع في الكهرباء.

وأردف ذات المتحدث بالقول :” نستطيع القول ان سونلغاز ضمنت الإكتفاء الطاقوي في الجزائر و تطمح الآن ولوج السوق الخارجية بكل جدارة، حيث نصدر الكهرباء و الخبرة المهنية و كذا معدات الجاية بالتربينات”.

كما أمد أن توجه سونلغاز إلى الانتقال الطاقوي يعد من إستراتيجية الدولة الجزائرية، كاشفا أن الشركة تسعى إلى تقليص فاتورة النفقات وضمان مكتسبات العمال و إنجاز المشاريع التنموية للدولة الجزائرية و تطوير المهارات الداخلية لضمان خدمة مميزة للمواطن و ولوج السوق الخارجية بقوة.

رمزي أحمد توميات

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