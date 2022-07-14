كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، أن الإنتاج الكلي للجزائر من الطاقة الكهربائية يتعدى حاليا 24 ألف ميغاواط.

وأوضح عجال، خلال تنشيطه ندوة صحفية أمس من ولاية الطارف، أن الشبكة الوطنية للكهرباء قادرة على تلبية إحتياجات المواطنين بالكامل. مضيفا بأن قدرة الإنتاج تتعدى 24 ألف ميغاواط حيث يستغل منها 14 ألف ميغاواط في أوقات الذروة.

وكشف المتحدث، أنه يتم تصدير ما يعادل 500 ميغاواط من الكهرباء نحو الخارج. وعملية تصدير الكهرباء إلى الدول الجارة على غرار تونس وليبيا التي شرع فيها منذ سنوات تتم بصفة يومية.

كما لفت المدير العام لمجمع سونلغاز إلى أن هذا الأخير يسجل تحسنا كبيرا في مستوى الخدمة العمومية بالنظر إلى الإستثمارات الكبيرة التي وضعتها الدولة للمجمع.

وفي سياق آخر، كشف عجال، أن نسبة الربط بالكهرباء على مستوى الولاية تعدت 98 بالمائة. فيما تجاوز معدل الربط بالغاز 75 بالمائة. مشيرا الى أن هذه النسبة سترتفع قبل نهاية السنة الجارية 2022.

ليديا كبيش

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