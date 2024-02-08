سوناطراك و الشركة الألمانية “في إن جي” توقعان عقد إمداد بالغاز على المدى المتوسط

قطعت كل من شركة سوناطراك وشركة “في إن جي هاندل و فيرتريب جي إم بي أيش”، وهي فرع مملوك بنسبة 100٪ من شركة “في إن جي أي جي”، ويقع مقرها بلايبزيغ، شوطا هاما في مجال الشراكة بينهما، بتوقيع عقد إمداد بالغاز على المدى المتوسط.

و يُعدّ هذا العقد الذي جرى توقيعه اليوم، بالجزائر العاصمة، حسب بيان سوناطراك، شاهدا على التعاون الوثيق بين الشركتين.

و في هذا الصدد، أعلن رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، في تصريح له: “نحن سعداء بتعزيز شراكتنا في مجال الطاقة مع أوروبا من خلال هذا العقد الهام مع شركة “في إن جي”، الذي يمثل بداية إمدادات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا. وإننا نعتقد أن هناك إمكانات كبيرة لتطوير هذا التعاون التجاري بشكل أكبر وتوسيعه في المستقبل إلى مجالات أخرى من سلسلة القيمة، على غرار الهيدروجين”.

من جهته أكد أولف هايتمولر، الرئيس المدير العام لشركة “في إن جي” قائلا: “نحن سعداء أننا أبرمنا بنجاح عقدا للإمداد بالغاز على المدى المتوسط مع سوناطراك. وبذلك تصبح “في إن جي” أول مؤسسة ألمانية تشتري الغاز المنقول عبر الأنابيب من الجزائر. إن هذا العقد يضع الأسس لعلاقة ثقة في مجال الإمداد، بما يفتح آفاقًا جديدة ويعزز الشراكة الطاقوية الألمانية الجزائرية.

و أضاف، “وعلاوة على أن الغاز الطبيعي الجزائري هو منتوج هام لضمان الأمن الطاقوي، فإن شركة “في إن جي” تعتزم إقامة شراكة مع سوناطراك على المدى الطويل في مجال الهيدروجين واستيراد الهيدروجين الأخضر في المستقبل من الجزائر إلى ألمانيا. إن شراء الغاز الجزائري المنقول عبر الأنابيب نحو ألمانيا يشكل تنويعًا إضافيًا لمحفظة مشتريات “في إن جي”، مما يعزز موقعها كشريك موثوق بالنسبة لزبائنها ويسهم بشكل كبير في تأمين إمداداتها “.

شرف الدين عبد النور

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