سوناطراك وسونلغاز توقعان بروتوكول تفاهم مع إيني الإيطالية

قامت سوناطراك وسونلغاز، اليوم، بتوقيع بروتوكول تفاهم مع الشركة الإيطالية إيني.

وسيسمح هذا البروتوكول لكل من سوناطراك وسونلغاز وإيني بإجراء دراسات جدوى مشتركة لمشروع ربط كهربائي بين الشبكات الكهربائية الجزائرية والإيطالية، من خلال إنجاز كابل بحري، بهدف تبادل أو تزويد الكهرباء للسوق الإيطالية والأوروبية.

كما سيكون هذا المشروع، ذو البعد الاستراتيجي للغاية، الأول من نوعه، وسيسمح بخلق مركز طاقوي يربط الجزائر بأوروبا.

ويأتي بروتوكول التفاهم الموقع اليوم، لتعزيز التعاون القائم بين سوناطراك وإيني في إطار بروتوكوليْ النوايا الاستراتيجية الموقّعيْن بالجزائر في 23 جانفي 2023، واللذين كانا يهدفان إلى تحديد المشاريع المشتركة المستقبلية المتعلقة بالإمدادات الطاقوية، والانتقال الطاقوي، وإزالة الكربون.

هذا ويؤكد إبرام هذا البروتوكول طموحات الجزائر في تعزيز موقعها كمزود رئيسي لأوروبا في مجال الطاقة بما فيها الكهرباء، حسب بيان سوناطراك.

شرف الدين عبد النور