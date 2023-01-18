سوناطراك: نحو توظيف مئات أعوان الأمن الداخلي خلال السنة الجارية

18 يناير، 2023

كشف اليوم الأربعاء٫ مدير الأمن الداخلي لدى الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”،منير بلحسين،في تصريح للإذاعة٬انه سيتم توظيف مئات أعوان الأمن الداخلي خلال سنة 2023”٫وذلك من أجل تشبيب مستخدمي هذا الجهاز.

وأعلن بلحسين أن سوناطراك قد خصّصت ميزانية تقدر بـ58 مليار دج٬أي ما يعادل 400 مليون دولار مخصصة لتغطية تكاليف الأمن الداخلي٫وتكاليف التجهيزات والتكوين وصيانة أجهزة الحماية والأجور.

وأضاف ذات المتحدث٬بأن هذه الميزانية المخصصة تغطي الاستثمارات الهادفة إلى عصرنة إمكانيات تأمين مواقع الاستكشاف والإنتاج٬وكذلك تم تخصيص ميزانية خاصة للجانب المتعلق بالوقاية من التهديدات السيبرانية.

 

حورية سعداوي

18 يناير، 2023

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