سوناطراك ضمن قائمة أكبر 15 شركة نفطية في العالم

حلت شركة سوناطراك في المرتبة الـ 12 الثانية عشر ضمن قائمة أكبر 15 شركة نفطية في العالم، التي أعدتها مجلة “ذي إكونوميست” الصادرة في بريطانيا.

وجسب بيان للمجمع، فقد اعتمدت المجلة في تقريرها على حجم إنتاج سوناطراك لسنة 2021 و الذي زاد عن 185مليون طن مكافؤ بترول مما عزز مكانتها في السوق العالمية للطاقة وجعلها تحتل المراتب الريادية ضمن أهم الشركات العالمية.