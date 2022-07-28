سوناطراك ضمن قائمة أكبر 15 شركة نفطية في العالم

28 يوليو، 2022
حلت شركة سوناطراك في المرتبة الـ 12 الثانية عشر  ضمن قائمة أكبر 15 شركة نفطية في العالم، التي أعدتها مجلة “ذي إكونوميست” الصادرة في بريطانيا.
وجسب بيان للمجمع، فقد اعتمدت المجلة في تقريرها على حجم إنتاج سوناطراك لسنة 2021 و الذي زاد عن 185مليون طن مكافؤ بترول مما عزز مكانتها في السوق العالمية للطاقة وجعلها تحتل المراتب الريادية ضمن أهم الشركات العالمية.
وتفوقت شركة سوناطراك، على شركات عملاقة مثل “توتال إنرجيز” الفرنسية و”قطر للطاقة”، وشركة النفط المكسيكية “بيميكس”، من حيث معدلات إنتاج النفط.
وللاشارة، فقد حلت في المرتبة الـ 12 وراء شركات عالمية عملاقة مثل “أرامكو” السعودية، التي احتلت المرتبة الأولى عالميا، بالإضافة إلى شركات أميركية متعددة الجنسيات، مثل “شيفرون”، و”إكسون موبيل” في القائمة إلى جانب شركتين روسيتين (“غازبروم” و”روسنفت”) وشركة إيرانية (الشركة الوطنية للنفط) وصينية (مؤسسة البترول الوطنية) وبريطانية (بي بي).
ليديا كبيش
28 يوليو، 2022

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