سوناطراك تُوقّع عقدا مع الشركة الصينية للهندسة البترولية

قامت شركة سوناطراك والشركة الصينية للهندسة البترولية، اليوم، بتوقيع عقد يتعلق بإنجاز وحدات جديدة لتعزيز حقل الغاز لألرار، الواقع في حوض إليزي، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، و تشنغ شيانغ، الرئيس التنفيذي للشركة الصينية للهندسة البترولية – الجزائر.

ويهدف هذا العقد، حسب بيان سوناطراك، إلى مصاحبة نضوب ممكن حقل الغاز لألرار بمعدل 10 ملايين متر مكعب قياسي في اليوم.

كما يشمل العقد، أساسا، إنجاز ثلاث (03) وحدات ضغط، وتعديل مجمعات جمع وفصل السوائل عند مدخل مستقبلات السوائل، وتركيب مضخات التعزيز، وربط الوحدات بالمرافق القائمة والبنية التحتية، وتوسيع شبكة مكافحة الحرائق وأنظمة مكافحة التسلل والمراقبة عن بعد، وذلك وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء، كما يشمل، أيضا، بناء محطة فرعية كهربائية وتأهيل النظام المدمج الحالي للمراقبة والسلامة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدة إنجاز هذا المشروع تقدر بـ32 شهراً، ويتوقع أن يدخل حيّز الخدمة في نهاية الربع الثاني من سنة 2027، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور