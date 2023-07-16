سوناطراك تُوقع مذكرة تفاهم مع الشركة الكونغولية للبترول SNPC

أستُقبل اليوم الأحد، وفد من الشركة الوطنية للبترول الكونغولية “SNPC” برئاسة مديرها العام مايكسنت راؤول أومينجا، من طرف الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار حسب بيان للمجمع

وناقش الطرفان آفاق التعاون بين الشركتين ووقعا مذكرة تفاهم لوضع أسس تعاون فعالة ومستدامة، في مجالات الاستكشاف، التطوير، النقل، التحويل، التوزيع والتموين بالمنتجات البترولية وتسويق المحروقات.

وكذا من خلال تبادل الخبرات والتجارب وتطوير المهارات المهنية والتكوين لموظفي الشركة الوطنية للبترول الكونغولية (SNPC)، يضيف البيان

كما سيزور الوفد الكونغولي، خلال إقامته بالجزائر من 16 الى 20 جويلية 2023 العديد من منشآت سوناطراك. منها حقل النفط حاسي مسعود، وحقل الغاز حاسي الرمل.

وكذا المنطقة الصناعية بأرزيو ومصفاة الجزائر فضلا عن مؤسسات التكوين المعهد الجزائري للبترول ببومرداس وأكاديمية سوناطراك للمناجمنت بوهران.

هذا وكان الوفد الكونغولي متكونا من المديرين العامين للشركات الفرعية ومسيري الشركة الوطنية للبترول الكونغولية

رمزي أحمد توميات

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