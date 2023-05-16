سوناطراك تُموّن مركب البتروكيمياء “لوانهوا” في الصين بغاز البترول المسال

قامت الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” والشركة الصينية “وانهوا كيميكال ” Wanhua Chemical ، بتوقيع عقد لتموين مركب البتروكيمياء لوانهوا Wanhua بالصين بغاز البترول المسال.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك، فإن العقد يتعلق بتموين منتظم للسوق الأسيوي بغاز البترول المسال الجزائري مما يمثل تحولا مهما بالنسبة للصادرات الجزائرية من غاز البترول المسال.

ويسمح أيضا بإدراج مرجع سعر غاز البترول المسال الجزائري في أكبر سوق إقليمية في العالم، يضيف ذات البيان.

كما تؤكد الشركتان، من خلال هذه الاتفاقية، رغبتهما في إقامة علاقة تجارية دائمة ومثمرة في مجال غاز البترول المسال. بشكل خاص والبتروكيماويات بشكل عام.

رمزي أحمد توميات

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