سوناطراك تُكرّم الفائزين بمسابقة أفضل 60 صورة فوتوغرافية

أشرف الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، الثلاثاء الماضي 28 نوفمبر، بمقر المديرية العامة للشركة، على مراسم حفل تكريم الفائزين بمسابقة أفضل 60 صورة فوتوغرافية التي أطلقتها المؤسسة في إطار برنامج الاحتفالات بالذكرى الستين لتأسيس شركة سوناطراك والتي ترسم محطة من المحطات التاريخية لها.

و سعت المسابقة المنظمة لفائدة كافة عاملات وعمال المجمع بمختلف فروعه عبر ولايات الوطن حسب بيان سوناطراك، إلى تأكيد التزام سوناطراك بحماية البيئة، من خلال تشجيع السلوك المستدام والمساهمة في تحسيس وتوعية العمال المنتسبين للمؤسسة بضرورة حماية البيئة والحفاظ عليها عبر دعم الإبداع الفني في الوسط المهني.

المسابقة شارك فيها 1100 عامل وعاملة بأعمال فوتوغرافية تضمنت إبداعات مميزة في فنيات الصورة الفوتوغرافية سلّطت الضوء في مجملها على الحياة الحيوانية والنباتية في الجزائر، حيث تم انتقاء 60 من هذه الأعمال الفنية ترقى إلى مستوى رمزية هذه الاحتفالية، حسب ذات المصدر.

وخلال حفل التكريم، إستلم 60 عاملا وعاملة من مختلف منشـآت المجمع شهادات تقديرية من طرف إطارات المسيرة للمؤسسة على رأسهم الرئيس المدير العام، رشيد حشيشي.

شرف الدين عبد النور

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