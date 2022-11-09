سوناطراك: توقيع اتفاقية لإنجاز مركز تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة مع بلدية إن أمناس

9 نوفمبر، 2022
 أعلن مجمع سوناطراك، عن توقيع اتفاقية لإنجاز مركز تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة مع بلدية إن أمناس، حيث ستتكفل سوناطراك بإنجاز المشروع لفائدة هذه الشريحة الاجتماعية من ذوي الإحتياجات الخاصة.
وحسب بيان للمجمع، فإن العملية تندرج ضمن برنامج الإستثمار الاجتماعي المسطر لسنة 2022 و 2023، تنفيذا لاستراتيجية مجمع سوناطراك في ميدان المسؤولية الاجتماعية للمساهمة في للتنمية الاجتماعية لمناطق الظل والمعزولة.
ولفت البيان، إلى أن مؤسسة سوناطراك في خدمة التنمية والمجتمع لأزيد من نصف قرن وتسعى دوما أن تكون سباقة للعمل الجواري الإجتماعي باعتبارها شركة مواطنة لها التزاماتها الوطنية ولها بصمتها في مشاريع التنمية المحلية للمناطق المعزولة في الوطن.
ليديا كبيش
9 نوفمبر، 2022

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