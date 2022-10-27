سوناطراك توقع 5 عقود مع شركات وطنية

قام مجمع سوناطراك، خلال حفل نظم على مستوى مديريتها العامة، بتوقيع 5 عقود مع عدد من الشركات الوطنية من بينها شركات مبتكرة وناشئة.

كما شهد هذا الحفل توقيع عقدي تطوير بصيغة الهندسة والإمداد والبناء مع كل من الشركتين الإيطاليتين “تكتيمونت” و”ارکاد”، حشبما جاء في بيان لمجمع سوناطراك

وأوضحت سوناطراك، أنه تم توقيع، عقد مع شركة “تكليمونت” الإيطالية لإنجاز مصنع، بصيغة الهندسة والإمداد والبناء ، لاستخلاص غاز البترول المسال. وهذا بقيمة تعادل 56 مليار دينار جزائري، ويهدف لتطوير حقل المحروقات “غرد الباقل”. في حين، تبلغ قدرة المعالجة المتوقعة لهذا المصنع 10 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز المصاحب. مما سيسمح بإنتاج 1000 طن في اليوم من غاز البترول المسال و300 طن يوميا من المكثفات. و8.7 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز. وتقدر مدة إنجاز هذا المصنع بـ36 شهرا.

كما وقّع فرع سوناطراك “المؤسسة الوطنية للقنوات”،عقدا يتعلق بإنجاز خط أنابيب بقطر 14 بوصة على مسافة 65 كلم ، بصيغة الهندسة والإمداد والبناء. سيسمح بنقل غاز البترول المسال الذي سينتجه هذا المصنع نحو شبكة نقل غاز البترول المسال “LR1” بحاسي مسعود.

رمزي أحمد توميات

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