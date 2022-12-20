سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع VNG الألمانية في مجال الهيدرجين الأخضر

سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع VNG الألمانية في مجال الهيدرجين الأخضر

قامت اليوم الثلاثاء، سوناطراك، وشركة الغاز الألمانية VNG AG على هامش الطبعة الرابعة ليوم الطاقة الجزائري- الألماني، بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى دراسة إمكانيات التعاون لإنجاز مشاريع. في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بهدف تصديرهما نحو ألمانيا.

وحسب بيان لسوناطراك، فسيتم التركيز في البداية على إنجاز دراسات الجدوى المتعلقة بسلسلة القيم للهدروجين، من الإنتاج والنقل إلى التسويق، وذلك بهدف تقييم إمكانات المشاريع التجارية. التي سيتم تطويرها سويا في هذا المجال.

وتنخرط سوناطراك بشكل تام في خارطة الطريق الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر. بهدف إطلاق مشاريع تجريبية في المدى المتوسط. شبكة القنوات الدولية الرابطة بين الجزائر وأوروبا.

التي يمكن استعمالها لنقل الهيدروجين الأخضر. وتوفر إمكانات إنتاج الطاقة الشمسية تسمحان لسوناطراك بالانخراط في استراتيجية طوبلة المدى. لتجسيد مشاريع الهيدروجين الأخضر بتكاليف تنافسية.، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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