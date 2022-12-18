سوناطراك توفر مناصب شغل عبر المنصة الرقمية

أعلنت سوناطراك في بيان لها اليوم الأحد، عن مباشرتها بتقديم عروض عمل شاملة عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل المخصصة لصالح الشركات الكبرى، وكانت بداية ذلك منذ الأربعاء الفارط.

حسب ذات البيان، فإن عرض التوظيف هذا يندرج في إطار الاحتياجات المسجلة على مستوى منشآت سوناطراك المتواجدة بولاية سكيكدة، بغرض سد احتياج 117 منصب عمل منها 45 منصب عمل مسجلة في إطار عرض التوظيف المقدم عبر نفس المنصة الرقمية،ملغيا بذلك مسابقة الانتقاءالمنظمة يوم 20 جويلية 2022 بجامعة سكيكدة.

كما أكدت أن التوظيف عبر كامل منشآتها يخضع للألية القانونية المتمثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل، و المختصة بإدارة عروض العمل الخاصة بسوناطراك والإعلان عنها.أضاف نفس المصدر.

شهيناز عاشور

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