سوناطراك تنظم مسابقتي انتقاء من أجل التوظيف بولايتي تيميمون وأدرار

8 يوليو، 2023
سوناطراك تعلن عن انضمامها إلى مركز الغاز العالمي

قامت شركة سوناطراك، بتنظيم مسابقتين بولايتي تيميمون وأدرار من أجل انتقاء 474 منصب عمل. وهذا في العديد من الاختصاصات لسد احتياجات سوناطراك على مستوى منشآتها الواقعة بالولايتين.

وتندرج هاتين المسابقتين ضمن تنفيذ مخطط التوظيف لسنة 2023 الذي يستجيب لاحتياجات المؤسسة. حيث سيتنافس في ولاية تيميمون 1242 مرشحا على 366 منصب عمل المطلوب شغلها على مستوى الولاية.

في حين ستجري اختبارات المسابقة بمركز التكوين المهني والتمهين رقم 02 لتيميمون.

أما بولاية ادار فسيتنافس 455 مرشحا على 108 منصب عمل. حيث ستجري الاختبارات بمركز التكوين المهني والتمهين المجاهد المرحوم بخدا عبد الله ببلدية أولاد أحمد تيمي بأدرار.

وللتأكيد المترشحون تم استدعاؤهم وفق آلية الوكالة الوطنية للتشغيل المعتمدة في كل عمليات الانتقاء التي تنظمها سوناطراك. بهدف ضمان الشفافية والنزاهة لكل مساراتها.

في حين، ستتواصل مسابقتي الانتقاء من 07 إلى 13 جويلية 2023 لاجتياز اختبارات الفحص المهني في جانبيه النظري والتطبيقي.

هذا وتسعى سوناطراك  إلى توفير كل الظروف اللازمة لإنجاح مسابقاتها وتعمل على توسيع شركائها في عمليات الانتقاء. من خلال اللجان الولائية التي تقف وتسهر على تحقيق كل الظروف.

من أجل إعطاء الفرصة لكل الشباب. الذين تتوفر فيهم الشروط لاجتياز هاته المسابقات بكل شفافية.

ليديا كبيش

8 يوليو، 2023

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