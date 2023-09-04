سوناطراك تكشف عن 471 منصبا للتوظيف بإليزي

وجاء في بيان سوناطراك، “حيث يشمل إجمالي هذه العروض 471 منصب، منها 437 منصب عمل جديد، بالإضافة إلى جدولة 34 منصب آخر شاغر متبقى من حصة التوظيف السابقة المنظمة بذات الولاية في الفترة الممتدة من 27 أفريل إلى 01 ماي 2023، لعدم استيفاء المترشحين لشروط التوظيف”.