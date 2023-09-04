سوناطراك تكشف عن 471 منصبا للتوظيف بإليزي
أعلنت سوناطراك في بيان لها أمس، عن إيداع عروض عمل على مستوى الفرع الولائي التابع للوكالة الوطنية للتشغيل بإليزي عبر المنصة الرقمية OGC الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل.
وجاء في بيان سوناطراك، “حيث يشمل إجمالي هذه العروض 471 منصب، منها 437 منصب عمل جديد، بالإضافة إلى جدولة 34 منصب آخر شاغر متبقى من حصة التوظيف السابقة المنظمة بذات الولاية في الفترة الممتدة من 27 أفريل إلى 01 ماي 2023، لعدم استيفاء المترشحين لشروط التوظيف”.
و أضافت، “يأتي هذا العرض ضمن تنفيذ مخطط التوظيف لسنة 2023، من أجل سد احتياجات المؤسسة على مستوى منشآتها الإنتاجية بولاية إليزي”.
شرف الدين عبد النور